Nem só para campismo: um fogão tipo campingaz é cada vez mais útil em casa

Em situações de emergência ou durante aventuras ao ar livre, um fogão a gás portátil torna-se um equipamento indispensável para aquecer água e preparar refeições de forma rápida e prática

Ter um fogão portátil em casa deixou de ser apenas uma opção para campismo. Em cenários de falha elétrica prolongada, especialmente em habitações totalmente dependentes de eletricidade, este equipamento torna-se essencial para aquecer água ou confeccionar refeições básicas. Compacto e fácil de transportar, garante autonomia e segurança quando mais é necessário.

O fogão portátil a gás butano da Humpti é um dos modelos mais procurados atualmente na Amazon, com uma média de 4,3 estrelas e mais de 700 unidades vendidas apenas no último mês. Com um preço aproximado de 41€, o kit inclui quatro cartuchos de gás de 227 g, permitindo uso imediato. Pensado tanto para emergências em casa como para campismo, viagens de autocaravana ou atividades ao ar livre, cumpre as normas europeias de segurança e apresenta válvula anti-fugas e proteção metálica contra sobreaquecimento.

O funcionamento é simples e intuitivo: basta colocar o cartucho, bloqueá-lo e acender a chama girando o manípulo, sem necessidade de ferramentas adicionais. A chama mantém-se estável e regulável, adequada para ferver água ou cozinhar refeições simples. A facilidade de utilização e a robustez do equipamento são destacados pelos utilizadores: “Um equipamento indispensável para situações de emergência ou para levar num acampamento” e “Funciona muito bem e é extremamente fácil de transportar graças à mala”.

O conjunto inclui fogão portátil, mala de transporte e quatro cartuchos, tornando-o pronto a usar desde o primeiro momento. Compacto, confiável e com uma excelente relação qualidade-preço, este fogão a gás portátil é um aliado prático e seguro para quem quer manter autonomia básica na cozinha mesmo quando a eletricidade falha.