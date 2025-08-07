Pode receber até 1.683€ do Estado para trocar o fogão a gás por um elétrico

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Se tem um fogão a gás em casa, saiba que pode beneficiar de um apoio financeiro do Estado para o substituir por um modelo elétrico. O incentivo pode chegar aos 1.683 euros e insere-se num programa de eficiência energética que visa reduzir o consumo de gás e promover alternativas mais sustentáveis.

Para quem tem adiado obras na cozinha, esta pode ser a oportunidade ideal: o Governo vai financiar a substituição de fogões, fornos e esquentadores a gás por equipamentos elétricos mais eficientes, no âmbito do novo programa E-Lar, apresentado pela ministra do Ambiente e da Energia, Maria da Graça Carvalho.

A partir de 30 de setembro, será possível candidatar-se ao voucher digital através do site do Fundo Ambiental. Os apoios podem atingir os 1.683 euros para famílias carenciadas. Para os restantes consumidores, o valor máximo será de 1.100 euros.

A medida contempla fogões, placas, fornos e esquentadores, desde que sejam substituídos por equipamentos elétricos com classificação energética A ou superior.

Os valores máximos dos apoios incluem:

  • Placa de indução: até 369€ (ou 300€, para quem não for considerado consumidor vulnerável);

  • Forno elétrico: até 369€ (ou 300€);

  • Termoacumulador elétrico: até 615€ (ou 500€).

O processo será simples. O concurso para os fornecedores que irão disponibilizar os equipamentos arranca no próximo dia 18 de agosto. Já no dia 30 de setembro, após a submissão e aprovação da candidatura, o beneficiário receberá um voucher digital com validade de 60 dias, que deverá ser utilizado na aquisição dos equipamentos junto dos fornecedores aderentes.

As famílias carenciadas poderão ainda beneficiar de apoio adicional para transporte e instalação dos equipamentos, algo que não se aplica aos restantes beneficiários.

Temas: Fogão a gás Fogão elétrico

