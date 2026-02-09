Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se fala em kits de emergência, a energia e a comunicação são essenciais, mas há um detalhe que muitas vezes fica esquecido: como aquecer comida ou água quando falta a luz.

Para quem tem tudo elétrico em casa, um fogão de campismo portátil pode fazer toda a diferença num cenário de falha de energia prolongada. Este modelo a gás butano da Humpti é atualmente um dos fogões de campismo mais vendidos da Amazon, com mais de 700 unidades compradas no último mês, uma avaliação média de 4,3 estrelas e um preço a rondar os 41 euros, já com quatro cartuchos de gás incluídos. Uma solução pensada tanto para emergências domésticas como para campismo, viagens de autocaravana ou atividades ao ar livre.

O pack inclui o fogão portátil, uma mala rígida de transporte e quatro cartuchos de gás de 227 g, permitindo utilizá-lo de imediato. Fabricado na Alemanha, cumpre as normas europeias de segurança e integra uma válvula hermética anti-fugas, além de uma proteção metálica contra sobreaquecimento. A utilização é simples e intuitiva: basta inserir o cartucho, bloquear e rodar o manípulo para acender a chama, sem necessidade de ferramentas. A chama é estável e ajustável, adequada tanto para ferver água como para preparar refeições simples.

Nas avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a praticidade e a fiabilidade. Um comprador refere que é “um equipamento indispensável para situações de emergência ou para levar num acampamento”, enquanto outro sublinha que “funciona muito bem e é extremamente fácil de transportar graças à mala ”. Há ainda quem destaque a relação qualidade-preço e o aspeto sólido do conjunto, mesmo antes de o testar no terreno. Para quem está a montar um kit de emergência completo, este fogão portátil surge como uma peça-chave para garantir autonomia básica e segurança quando a eletricidade falha.

