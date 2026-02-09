Para cozinhar sem eletricidade: este fogão de campismo é dos mais vendidos da Amazon

  • Dois às 10
  • Há 3h e 14min

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando se fala em kits de emergência, a energia e a comunicação são essenciais, mas há um detalhe que muitas vezes fica esquecido: como aquecer comida ou água quando falta a luz.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Para quem tem tudo elétrico em casa, um fogão de campismo portátil pode fazer toda a diferença num cenário de falha de energia prolongada. Este modelo a gás butano da Humpti é atualmente um dos fogões de campismo mais vendidos da Amazon, com mais de 700 unidades compradas no último mês, uma avaliação média de 4,3 estrelas e um preço a rondar os 41 euros, já com quatro cartuchos de gás incluídos. Uma solução pensada tanto para emergências domésticas como para campismo, viagens de autocaravana ou atividades ao ar livre.

O pack inclui o fogão portátil, uma mala rígida de transporte e quatro cartuchos de gás de 227 g, permitindo utilizá-lo de imediato. Fabricado na Alemanha, cumpre as normas europeias de segurança e integra uma válvula hermética anti-fugas, além de uma proteção metálica contra sobreaquecimento. A utilização é simples e intuitiva: basta inserir o cartucho, bloquear e rodar o manípulo para acender a chama, sem necessidade de ferramentas. A chama é estável e ajustável, adequada tanto para ferver água como para preparar refeições simples.

Nas avaliações, os utilizadores destacam sobretudo a praticidade e a fiabilidade. Um comprador refere que é “um equipamento indispensável para situações de emergência ou para levar num acampamento”, enquanto outro sublinha que “funciona muito bem e é extremamente fácil de transportar graças à mala ”. Há ainda quem destaque a relação qualidade-preço e o aspeto sólido do conjunto, mesmo antes de o testar no terreno. Para quem está a montar um kit de emergência completo, este fogão portátil surge como uma peça-chave para garantir autonomia básica e segurança quando a eletricidade falha.

Adquira aqui

este fogão portátil amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Fogão de campismo Campinggaz Fogão a gás Mini fogão emergencias

RELACIONADOS

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Powerbank de longa duração com lanterna LED é ideal para viagens e emergências

Gerador a diesel para emergências alimenta frigorífico, iluminação e equipamentos essenciais

Mais de 500 avaliações confirmam: este é o aquecedor compacto que toda a gente procura

Este aquecedor de mãos magnético aquece em 3 segundos e está a 11€ em vez de 26€

Este desumidificador com milhares de elogios está a preço reduzido para o frio que aí vem

Dicas

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Há 22 min

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 1h e 22min

Energia de reserva em formato compacto: uma powerbank solar para emergências

6 fev, 22:15

Esta estação de energia portátil garante apoio energético quando é mais preciso

6 fev, 17:42

Tem usado o desumidificador em casa? Descubra os locais onde não deve colocá-lo

6 fev, 16:00

É assim que os japoneses conseguem ter a casa sempre limpa (sem esforços gigantes aos fins-de-semana)

6 fev, 15:00

Frango, porco ou vaca: qual é, afinal, a opção mais saudável?

6 fev, 14:00
MAIS

Mais Vistos

Durante entrevista, Cláudio Ramos levanta-se para abraçar Andrea Soares

Hoje às 11:30

Cristina Ferreira reage aos resultados eleitorais e menciona Cláudio Ramos: “Dos únicos sítios onde André Ventura ganhou foi no concelho deste rapaz”

Hoje às 10:15

Andrea Soares surpreende com revelação depois de sair da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:53

Liliana Almeida faz revelação sobre a vida amorosa de Andrea Soares e acrescenta: “Todos os que estão lá dentro são ex-namorados de amigas nossas”

6 fev, 10:30

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 38 min

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Há 1h e 46min

A jantar com celebridades da TVI, quem diria que esta famosa portuguesa celebra 87 anos esta semana?

Há 2h e 22min

Após período de ausência, antiga apresentadora da TVI faz partilha que está a derreter o coração de todos

Hoje às 11:11

Fotos

O erro que todos cometem com os talheres na máquina de lavar (e como evitar)

Há 22 min

O que acontece em Vegas não fica por lá. Eis as imagens da viagem tão aguardada de Dylan e Inês

Há 38 min

Conservantes que consome todos os dias podem estar ligados ao cancro e à diabetes tipo 2

Há 1h e 22min

Como cresceu. José Fidalgo mostra-se com o filho mais velho: «Está lindo e cada vez mais parecido com o pai»

Há 1h e 46min