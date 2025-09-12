Esqueça os detergentes caros — esta mistura caseira deixa o fogão como novo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 14:00

Esqueça os produtos caros que prometem milagres. Com ingredientes simples que provavelmente já tem em casa, esta mistura caseira consegue deixar o seu fogão impecável, poupando dinheiro e tempo.

Manter as tampas do fogão limpas e impecáveis pode ser um desafio, mas existe uma dica prática que simplifica (e muito) esta tarefa. A criadora de conteúdo @mcris.club partilhou um vídeo onde mostra um método simples e eficaz para remover a sujidade incrustada sem recorrer à fricção.

O segredo passa por mergulhar as tampas numa mistura de bicarbonato de sódio, vinagre de álcool, água e detergente. Depois de 30 minutos de imersão, a sujidade solta-se facilmente, deixando as tampas limpas, incluindo os orifícios.

O procedimento é rápido e utiliza ingredientes comuns. Comece por misturar água, vinagre de álcool, bicarbonato de sódio e uma concha de detergente num recipiente grande. De seguida, coloque as tampas do fogão em sacos plásticos, distribuindo-as em sacos individuais ou em grupo, de forma a ficarem totalmente submersas na solução. Deixe actuar durante 30 minutos, tempo suficiente para que a solução dissolva a gordura e a sujidade acumulada. Por fim, enxague bem as tampas com água corrente e seque-as antes de as voltar a colocar no fogão.

A combinação de bicarbonato, vinagre e detergente provoca uma reação química que dissolve a gordura e os resíduos incrustados. O tempo de imersão permite que a sujidade se desprenda sem esforço, evitando a necessidade de esfregar. Este método é prático, económico e garante um fogão limpo com o mínimo de trabalho.

