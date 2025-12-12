Estes são os lugares deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo uma teoria que se tornou viral

  • Joana Lopes
  • Hoje às 16:00

Durante anos, o louro tem sido associado à sorte e à prosperidade. Recentemente, uma teoria viral indicou os locais ideais para colocar estas folhas, prometendo atrair abundância.

Muito além da cozinha, o louro é valorizado no Feng Shui como um símbolo de vitória, proteção e prosperidade. Esta planta milenar, muito comum nos lares portugueses, pode atrair energia positiva e estimular a abundância, desde que colocada nos locais adequados.

Segundo o site Vía País, a entrada principal da casa é um dos pontos mais recomendados. Colocar um pequeno prato com duas ou três folhas de louro secas junto à porta, ou pendurar um saquinho vermelho com louro na parte interior, ajuda a afastar más energias e a abrir caminho à prosperidade.

Outro local estratégico é o setor sudeste da casa, conhecido como a “zona da riqueza”. Neste espaço, recomenda-se colocar um pequeno ramo de louro num recipiente com pedras, moedas ou uma nota dobrada, simbolizando o fluxo de dinheiro e o bem-estar.

Também se acredita que transportar uma folha de louro na carteira pode atrair novas oportunidades. Na cozinha, considerada o centro da abundância, pode colocar um frasquinho com folhas secas para reforçar a energia positiva neste ambiente.

Por fim, um ritual simples consiste em queimar algumas folhas e deixar o fumo percorrer a casa, prática que, segundo o Feng Shui, ajuda a limpar o ambiente e a renovar as boas vibrações.

Temas: Folhas de louro Abundância

