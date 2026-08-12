Só custam 24 euros e continuam a ser os fones preferidos de quem compra na Amazon

  • Dois às 10

Este artigo pode conter links afiliados*

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

De 101 € para 24 €: um desconto que pode não durar muito mais tempo.

Já recomendámos estes fones sem fios várias vezes aos nossos leitores, e voltam agora a destacar-se com um desconto acentuado: o preço caiu de 101,65 € para 24,39 €, uma redução de 76% que, como é habitual neste tipo de promoções, tende a ser temporária. Na Amazon, somam mais de 150 avaliações e uma média de 4,9 em 5 estrelas.

Adquira os fones aqui

fones sem fios

Ligação e alcance

  • Bluetooth 5.4, com ligação automática ao telemóvel assim que saem da caixa

  • Alcance estável até 15 metros, sem quebras frequentes
  • Um comprador resume assim a experiência: "os melhores fones sem fios que já comprei e com boa qualidade de som"

Qualidade do som

  • Graves reforçados, pensados para dar mais corpo à música

  • Sistema que filtra parte do ruído ambiente durante chamadas, útil em locais mais barulhentos
  • Nas palavras de um utilizador, "o som é melhor do que eu esperava"; outro confirma que "se ouvem muito bem"

Autonomia

  • Até 60 horas de reprodução total, entre os fones e a caixa de carregamento

  • O suficiente para vários dias de uso sem necessidade de recarregar
  • Um comprador destaca precisamente isso: "a bateria dura bastante tempo"
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Conforto e resistência

  • Apenas 3 gramas por auricular, pensados para uso prolongado

  • Resistentes ao suor e à chuva, adequados tanto para treinos como para o dia a dia

Com avaliações consistentemente positivas — um utilizador chama-lhes mesmo "uma autêntica maravilha" — e um preço que passou de mais de 100 € para menos de 25 €, este é um daqueles descontos que costuma durar pouco tempo, pelo que quem estiver interessado pode não querer esperar muito mais.

Adquira os fones aqui

fones sem fios

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fones sem fios Bluetooth Fones com desconto Amazon Auscultadores Bluetooth baratos Fones bateria longa duração
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

Dicas

Cada vez mais portugueses estão a trocar o Algarve por este destino aqui ao lado

Há 23 min

Condutores, atenção: se o eclipse solar o surpreender na estrada, evite fazer isto

Há 1h e 23min

Até Georgina Rodríguez usa este creme viral que custa menos de 20 euros

Hoje às 10:46

Jurávamos que era nas Caraíbas, mas esta praia fica muito mais perto

Ontem às 17:00

Esta localidade em Espanha parece saída de Veneza. E ainda tem praia

Ontem às 16:00

Loiças a partir de 1 euro: a maior feira de cerâmica do país está a chegar. Saiba onde e quando

Ontem às 15:00

 Esta mochila comprime a roupa a vácuo e cumpre as medidas da Ryanair

Ontem às 10:19
MAIS

Mais Vistos

Surfista desaparecido no mar em Aljezur: imagens revelam algo que só foi visto mais tarde

Ontem às 11:35

Após notícias sobre o casamento, Cristiano Ronaldo responde a Cristina Ferreira: «Vou-te dar exclusivo»

Há 3h e 28min

Convidada de 92 anos faz pedido a Cristina Ferreira e esta não hesita em realizá-lo: "Vá buscar para toda a gente ver"

Ontem às 10:25

Cristina Ferreira 'lesiona-se' durante passatempo do "Dois às 10"

Ontem às 12:59

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Se gosta de farinheira, tem de experimentar esta receita

16 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo tem gesto emocionante com o eterno «rival»

Há 16 min

Após casamento de Cristiano Ronaldo, Cláudio Ramos recebe informação sobre a família Aveiro: «Estão fulas»

Hoje às 10:52

A reação que todos esperavam. Dolores Aveiro pronuncia-se sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Hoje às 10:01

Eis o que faziam Dolores e as irmãs Aveiro enquanto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casavam em segredo

Hoje às 09:35

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo tem gesto emocionante com o eterno «rival»

Há 16 min

Cada vez mais portugueses estão a trocar o Algarve por este destino aqui ao lado

Há 23 min

Condutores, atenção: se o eclipse solar o surpreender na estrada, evite fazer isto

Há 1h e 23min

Cristina Ferreira responde a Cristiano Ronaldo após mensagem do jogador: «Se quiseres dizer a verdade, nós cá estamos»

Há 2h e 35min