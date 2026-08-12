Só custam 24 euros e continuam a ser os fones preferidos de quem compra na Amazon

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Loiças a partir de 1 euro: a maior feira de cerâmica do país está a chegar. Saiba onde e quando

De 101 € para 24 €: um desconto que pode não durar muito mais tempo.

Já recomendámos estes fones sem fios várias vezes aos nossos leitores, e voltam agora a destacar-se com um desconto acentuado: o preço caiu de 101,65 € para 24,39 €, uma redução de 76% que, como é habitual neste tipo de promoções, tende a ser temporária. Na Amazon, somam mais de 150 avaliações e uma média de 4,9 em 5 estrelas.

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Ligação e alcance

Bluetooth 5.4, com ligação automática ao telemóvel assim que saem da caixa

Alcance estável até 15 metros, sem quebras frequentes

Um comprador resume assim a experiência: "os melhores fones sem fios que já comprei e com boa qualidade de som"

Qualidade do som

Graves reforçados, pensados para dar mais corpo à música

Sistema que filtra parte do ruído ambiente durante chamadas, útil em locais mais barulhentos

Nas palavras de um utilizador, "o som é melhor do que eu esperava"; outro confirma que "se ouvem muito bem"

Autonomia

Até 60 horas de reprodução total, entre os fones e a caixa de carregamento

O suficiente para vários dias de uso sem necessidade de recarregar

Um comprador destaca precisamente isso: "a bateria dura bastante tempo"

Conforto e resistência

Apenas 3 gramas por auricular, pensados para uso prolongado

Resistentes ao suor e à chuva, adequados tanto para treinos como para o dia a dia

Com avaliações consistentemente positivas — um utilizador chama-lhes mesmo "uma autêntica maravilha" — e um preço que passou de mais de 100 € para menos de 25 €, este é um daqueles descontos que costuma durar pouco tempo, pelo que quem estiver interessado pode não querer esperar muito mais.

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