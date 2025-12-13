De 162€ para 38€: estes fones têm 40 horas de bateria e ecrã LED digital

Este artigo pode conter links afiliados*

Ouvir música com fones sem fios
Ouvir música com fones sem fios

Fotografia: Freepik

Com 4,9 estrelas e centenas de avaliações, estes fones baixaram para menos de um quarto do preço original

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Encontrar fones que equilibrem bem som, conforto e preço não é tarefa fácil. Estes da CONOPUPlus têm conquistado utilizadores pela consistência nos detalhes que realmente importam: qualidade de som equilibrada, bateria que dura vários dias e ajuste confortável para uso prolongado. Com 4,9 estrelas e mais de 250 avaliações na Amazon, estão disponíveis por 38€ — menos de um quarto do preço habitual de 162€.

Qualidade de som que se nota

O áudio oferece boa definição em todas as frequências, com graves presentes mas sem distorção e agudos nítidos. "A qualidade do som é espetacular. Envolvente, com graves muito bons e muito confortáveis de usar", descreve um utilizador habitual. Outro confirma: "Muito surpreendido pela qualidade. O som é bom e a autonomia respeita o tempo anunciado."

Esta clareza mantém-se tanto em chamadas como em música, evitando distorções mesmo com volumes elevados.

Adquira os fones aqui

fones

Ligação bluetooth 5.4 sem falhas

A tecnologia bluetooth 5.4 garante emparelhamento automático ao abrir a caixa e ligação estável durante a utilização. O controlo tátil permite gerir tudo com toques simples: reproduzir, pausar, mudar de faixa, atender chamadas ou ativar o assistente de voz. Tudo pensado para funcionar de forma fluida, mesmo em movimento.

Chamadas nítidas com quatro microfones

Os quatro microfones integrados utilizam tecnologia ENC de cancelamento de ruído, filtrando sons externos durante chamadas. Isto garante que a voz é captada com clareza, mesmo em ambientes ruidosos como transportes públicos ou escritórios abertos. A certificação IPX7 protege contra água e suor, tornando-os adequados para desporto e uso diário sem preocupações.

Bateria de 40 horas com controlo visual

A caixa de carregamento compacta inclui um ecrã LED digital que mostra em tempo real o nível de bateria dos fones e da própria caixa — um pormenor útil que elimina surpresas. Cada carga oferece 6 a 8 horas de utilização, e com as recargas da caixa, a autonomia total chega às 40 horas. Dias de música ou chamadas sem precisar de andar com cabos. O carregamento rápido USB-C facilita ainda mais.

Conforto e ajuste durante horas

O design ergonómico garante que os fones se mantêm estáveis e confortáveis mesmo durante utilizações prolfonongadas. Vários utilizadores destacam este aspeto: "Ajustam-se muito bem" e "são muito confortáveis, não incomodam mesmo depois de horas a usar." O peso é equilibrado e não causa fadiga, algo importante para quem os usa durante o dia inteiro.

Feedback positivo de quem já comprou

Com 4,9 estrelas em mais de 250 avaliações, os comentários são consistentes. "São maravilhosos e a qualidade é excelente. A bateria dura muitíssimo", partilha um utilizador. "Perfeitos fones, qualidade mais do que razoável e muito confortáveis", acrescenta outro. Entre os elogios mais frequentes estão o ecrã LED, o ajuste confortável e a relação qualidade-preço: "Muito surpreendido com estes fones. "

A 38€ (menos de um quarto do preço original), estes fones posicionam-se como uma das propostas mais interessantes do momento para quem procura som de qualidade, autonomia longa e resistência à água.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Temas: Fones Amazon Descontos

RELACIONADOS

De 499€ para 199€: este aspirador robot aspira e lava o chão ao mesmo tempo

Este escorredor tem drenagem giratória e elimina as poças de água na cozinha

Efeito de fogo realista e dois níveis de aquecimento: a lareira elétrica que todos querem neste inverno

Vai receber a família no Natal? Este serviço lindo chega em dois dias e está a um preço incrível

Dicas

Este escorredor tem drenagem giratória e elimina as poças de água na cozinha

Hoje às 10:54

Descubra como limpar o forno (sem esfregar) e deixá-lo como novo

Hoje às 09:00

Estes são os lugares deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo uma teoria que se tornou viral

Ontem às 16:00

Médicos alertam que transpirar à noite pode ser sinal de algo grave

Ontem às 15:30

Descubra por que o chá de folhas de nespereira está a ser falado por todos

Ontem às 14:30

Esta smartband da Xiaomi acompanha 100 atividades, dura 11 dias e é visível ao sol

11 dez, 20:28

Já sabemos por que motivo todas as barbearias têm um poste colorido à porta. E não lhe podíamos esconder mais

11 dez, 17:00
MAIS

Mais Vistos

Nos dois primeiros meses de vida, Daniel não chorava. Pais estranharam e o pior veio a seguir

Ontem às 11:55

Não parece a mesma. Sandrina revela o produto que a ajudou a mudar de corpo: «Emagreci 15 quilos»

Ontem às 10:53

Raquel apela à saída da Liliana do «Secret Story 9»: "É mesmo insuportável a convivência com ela"

Ontem às 10:01

António Dionísio recorda como a mãe soube da tragédia em Alvalade que o vitimou: “Quando acendeu a televisão, a primeira imagem que vê é a minha”

Ontem às 11:43

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer

Ontem às 15:00

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

10 dez, 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

10 dez, 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

Fora do Estúdio

Morreu o filho de um ator da TVI. Fãs reagem em 'choque': «Não tenho palavras»

Ontem às 14:56

Noivo de Maria Botelho Moniz de luto: «Tivemos de dizer adeus»

Ontem às 11:50

Taróloga prevê possível vencedor do «Secret Story 9»

Ontem às 08:55

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

11 dez, 14:35

Fotos

De 162€ para 38€: estes fones têm 40 horas de bateria e ecrã LED digital

Hoje às 18:46

De 499€ para 199€: este aspirador robot aspira e lava o chão ao mesmo tempo

Hoje às 12:08

Este escorredor tem drenagem giratória e elimina as poças de água na cozinha

Hoje às 10:54

Descubra como limpar o forno (sem esfregar) e deixá-lo como novo

Hoje às 09:00