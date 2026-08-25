Preço destes fones com cancelamento de ruído cai mais de 70%

Este artigo pode conter links afiliados*

Fones
Fones
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Os auriculares sem fios Thunelec U9 estão em oferta flash na Amazon por 30,49 euros, com desconto de 73%

Há uma descida de preço pouco habitual nestes auriculares sem fios da Thunelec. O modelo U9 aparece atualmente na Amazon por 30,49 euros, numa oferta flash que representa uma redução de 73% face ao preço recomendado de 111,81 euros. A própria página indica ainda uma descida de 72% relativamente ao preço mais baixo dos últimos 30 dias, que era de 109,99 euros.

Os Thunelec U9 são auriculares intra-auriculares com Bluetooth 5.4, pensados para utilização no dia a dia, incluindo viagens, trabalho e exercício. Uma das principais características anunciadas é a combinação de cancelamento de ruído ANC e ENC, com a marca a indicar uma redução de até 45 decibéis do ruído ambiente. Existe também um modo transparente, destinado a permitir ouvir os sons do exterior enquanto se utiliza os auriculares.

COMPRAR AQUI

O modelo tem ainda uma característica que não é particularmente comum nesta faixa de preço: o estojo de carregamento inclui um ecrã tátil LED a cores. Através dela é possível controlar funções como a reprodução de música, mudar de faixa ou atender e terminar chamadas. O fabricante refere também outras funções, como lanterna, temporizador, ajuste do brilho, alteração do fundo e escolha entre sete idiomas.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Na parte sonora, os auriculares utilizam controladores de membrana de 14,2 mm e disponibilizam cinco modos de equalização: Standard, Classic, Jazz, Rock e Pop. A marca anuncia ainda entre seis e oito horas de reprodução com uma carga, enquanto o estojo permite quatro a cinco cargas adicionais, chegando a um máximo anunciado de 48 horas de reprodução total.

A ligação é feita por Bluetooth 5.4 e existe uma função de emparelhamento automático quando o estojo é aberto. Os auriculares têm ainda certificação IP7 de resistência à água, segundo a descrição do produto, o que os torna particularmente orientados para utilização durante exercício ou em ambientes onde possam estar expostos a chuva ou suor.

Nas avaliações disponíveis na página, a receção tem sido bastante positiva: os Thunelec U9 apresentam uma classificação média de 4,9 em 5 estrelas, baseada em 81 avaliações. Este é, ainda assim, um número relativamente pequeno para tirar conclusões definitivas sobre a experiência de utilização a longo prazo, mas dá uma indicação favorável da satisfação dos compradores que já deixaram opinião.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

A este preço, a questão mais interessante não será tanto saber se estes auriculares conseguem substituir modelos de gamas superiores, algo que a informação disponível não permite concluir, mas perceber se as funcionalidades anunciadas fazem sentido para quem procura uns auscultadores sem fios para utilização quotidiana. Por 30,49 euros, o U9 reúne cancelamento de ruído, modo transparente, Bluetooth 5.4, vários modos de equalização, resistência à água e um estojo com ecrã tátil, num conjunto que, pelo menos pelas características anunciadas e pelas avaliações disponíveis, procura ir além do essencial.

Nota: o preço e a percentagem de desconto são os apresentados na página do produto e podem sofrer alterações.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Fones Auriculares sem fios Cancelamento de ruído Thunelec U9 Bluetooth 5.4
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

Há 4 min

Nem os mais atentos esperavam isto. Emprego de Raquel do “Big Brother Verão” vem à tona

Hoje às 10:00

O calor está de volta no fim-de-semana. E esta praia aqui ao lado com água a 30 graus espera por si

Ontem às 17:00

“Nunca mais pegámos em vassouras e até de férias o levamos”: este micro-aspirador mudou a nossa vida doméstica

Ontem às 16:00

"Entrámos" na casa de luxo de Cristiano Ronaldo. Prepare-se para ficar de boca aberta

Ontem às 16:00

Após deixar a casa, Raquel não hesita na escolha: "Ele é, para mim, o melhor "

Ontem às 15:30

Com água azul-turquesa, parece uma praia das Caraíbas, mas fica em Portugal — e dizemos-lhe onde

Ontem às 15:00
MAIS

Mais Vistos

Ao rubro: As imagens de Nuno que levaram Raquel às lágrimas em direto

Ontem às 15:56

Horóscopo de setembro: estes signos precisam de ter especial cuidado com gastos

Hoje às 11:05

Mês de prosperidade: Se este é o seu signo, setembro vai ser o seu mês

Hoje às 11:09

Raquel em lágrimas com palavras de Nuno: «Não estava à espera»

Ontem às 11:45

Signos

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

Há 4 min

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Receitas

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Nunca mais deite arroz fora: estes tacos de sushi vão surpreender toda a família

22 jul, 11:04

Com arroz, atum e abacate: a receita económica de um Chef que parece saída de um restaurante

22 jul, 10:40

Aproveite a época dos figos para fazer este bolo. Nós experimentámos e já não queremos outro

17 jul, 16:00

Fora do Estúdio

Nem os mais atentos esperavam isto. Emprego de Raquel do “Big Brother Verão” vem à tona

Hoje às 10:00

"Entrámos" na casa de luxo de Cristiano Ronaldo. Prepare-se para ficar de boca aberta

Ontem às 16:00

Filho de Jorge Jesus rouba atenções: "É um grande 'gato'". Eis as fotos que estão a dar que falar

Ontem às 10:00

Estas foram as palavras de Luís Represas na TVI antes da morte. E estão a deixar todos arrepiados

21 ago, 16:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

Há 4 min

Preço destes fones com cancelamento de ruído cai mais de 70%

Hoje às 10:32

Nem os mais atentos esperavam isto. Emprego de Raquel do “Big Brother Verão” vem à tona

Hoje às 10:00

O calor está de volta no fim-de-semana. E esta praia aqui ao lado com água a 30 graus espera por si

Ontem às 17:00