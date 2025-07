De 129 para 27 euros: estes fones sem fios estão a dar que falar

Boa bateria, som limpo e encaixe confortável — tudo por menos de 30 euros.

Este artigo pode conter links afiliados*

Quando um par de fones passa de 129€ para 27€, é difícil não reparar. E neste caso, o preço não é o único motivo de atenção. Com Bluetooth 5.4, quatro microfones, resistência à água e até 50 horas de autonomia com o estojo de carregamento, estes fones têm conquistado muitos utilizadores — acumulam uma média de 4,9 estrelas na Amazon e somaram mais de 400 compras só no último mês.

O encaixe firme e confortável torna-os ideais para desporto, caminhadas ou simplesmente ouvir música sem interrupções. “São muito cómodos, não caem e ouve-se muito bem, tanto música como chamadas”, refere um dos comentários. A presença de microfones duplos em cada lado garante chamadas nítidas mesmo em ambientes com ruído.

A bateria é outro ponto forte. Os fones oferecem até 10 horas de utilização contínua com uma só carga, e o estojo permite recarregá-los até cinco vezes, o que totaliza cerca de 50 horas de autonomia. “A bateria dura muito e o som surpreendeu pela qualidade”, escreveu um utilizador satisfeito. O estojo tem ainda um ecrã LED que mostra a carga restante — um detalhe simples, mas útil no dia a dia.

Quem já os comprou destaca o equilíbrio entre preço, funcionalidade e conforto. “Fones perfeitos para treinos, cómodos e com bom som”, resume outro comentário. Com entrega rápida e um preço difícil de ignorar, estes fones tornam-se uma opção a ter em conta, especialmente para quem procura algo eficaz sem gastar muito.

Adquira os fones aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.