É assim que se limpa o forno sem esfregar. E fica como novo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 15:00

Diga adeus à gordura que não sai do forno.

Com frequência, esta tarefa é esquecida ou adiada. Contudo, limpar o forno regularmente é fundamental para evitar a acumulação de resíduos que, com o tempo, se tornam mais difíceis de eliminar.

Beamish divulgou um truque muito simples que promete deixar o forno como novo. O melhor é que só requer ingredientes comuns que quase todos têm em casa — e não é preciso esfregar muito.

O método é bastante fácil: deve-se colocar num tabuleiro de forno uma mistura de água a ferver, vinagre, bicarbonato de sódio e um limão cortado ao meio. Em seguida, o tabuleiro vai ao forno durante algum tempo, permitindo que o vapor e a combinação dos ingredientes atuem sobre a sujidade. Por fim, basta retirar o tabuleiro e passar um pano húmido, sem necessidade de esfregar.

Veja o vídeo:

Temas: Forno

