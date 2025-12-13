Descubra como limpar o forno (sem esfregar) e deixá-lo como novo

Acabar com a sujidade do forno nunca foi tão fácil. Sem precisar de esfregar, este método deixa o forno limpo e pronto para cozinhar como no primeiro dia.

Muitas vezes, esta tarefa acaba por ser esquecida ou deixada “para depois”. Contudo, limpar o forno regularmente é fundamental para impedir a acumulação de resíduos que, com o tempo, se tornam mais difíceis de remover.

A página de Instagram @beamishcreator partilhou um truque muito simples que promete deixar o forno como novo. O melhor é que só precisa de ingredientes que quase todos têm em casa e não é necessário esfregar intensamente.

O método é bastante fácil: coloque num tabuleiro de forno água a ferver, vinagre, bicarbonato de sódio e um limão cortado ao meio. Em seguida, leve o tabuleiro ao forno durante algum tempo, permitindo que o vapor e a mistura atuem sobre a sujidade. No final, basta retirar o tabuleiro e passar um pano húmido, sem qualquer esforço adicional de esfreganço.

Veja o vídeo aqui.