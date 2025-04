14 anos depois, voltou à televisão e deixou Cristina Ferreira em lágrimas com desfecho trágico

No dia 13 de setembro de 2011, Vanda Valério foi convidada para o programa «Você na TV!» para partilhar a sua emocionante história. Vanda procurava há anos reencontrar o pai, Joaquim, que a abandonou quando ela era criança. Após mais de 20 anos sem se verem, o reencontro aconteceu no programa, trazendo à tona uma história de dor, perdão e generosidade. Vanda acolheu o pai em sua casa, apesar das dificuldades que enfrentaram juntos.

Em março deste ano, no «Dois às 10», Cristina Ferreira reencontrou Vanda, que perdeu o pai recentemente. Comovida com a história de Vanda, a apresentadora não conseguiu esconder as lágrimas. Emocionada, confessou a Vanda esta tem dos corações mais bonitos que ela já conheceu. Sem conter as lágrimas, Cristina Ferreira realçou a coração e generosidade de Vanda, selando a conversa com um abraço entre as duas, com ambas em lágrimas.