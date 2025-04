20 minutos antes de morrer, o sobrinho que via como filho deu um sinal que ninguém percebeu de imediato

No «Dois às 10», em dezembro de 2024, Cláudio Ramos recebeu Sandra, uma mulher cuja história tocou profundamente o coração dos portugueses. Depois da morte da irmã, foi ela quem assumiu o papel de mãe para o sobrinho Santiago, um menino que nasceu com graves lesões cerebrais e que exigia cuidados constantes. Durante oito anos, Sandra dedicou-se inteiramente a ele, cuidando 24 horas por dia com amor incondicional. Criou-o como filho, viveu para ele e por ele. A sua perda deixou um vazio imenso. Não apenas físico, mas também na alma de quem o amava profundamente. Em conversa com Cláudio Ramos, Sandra abriu-se num testemunho de dor, saudade e amor sem medida.

A conversa começou com uma pergunta difícil. «E agora?», questionou Cláudio. Sandra respondeu, com a honestidade crua de quem está em luto: «Não sei». O apresentador não escondeu a sua empatia: «Por dentro deve estar desfeita». Sandra confirmou, em lágrimas: «Estou presa pelos meus filhos. São estas seis pinças que me seguram, porque o buraco onde estou é muito fundo. Sem luz». Entre soluços, desabafou: «Uma mãe não ama mais um filho do que outro. Uma mãe reconhece a fragilidade de cada filho, o que vai precisar mais de nós. E foi o que aconteceu com o Santiago: era mais protegido, porque precisava de ser. Mas o amor era igual para todos». A voz embargada e as lágrimas tornaram-se ainda mais intensas ao recordar: «Isto foi uma avalanche que mandou todos abaixo. Porque o Santiago era a luz».

Sandra afirmou que Santiago era um menino feliz, apesar de todas as limitações. «O meu filho era feliz. Ele era amor. O amor mais puro». Comovida, contou os últimos momentos que viveu com ele. «20 minutos antes de partir, deu a entender ao irmão mais velho que estava a melhorar. Abriu o olho no hospital e disse que o amava. E quando ele saiu, fechou o olho e começou a piorar». Sandra quebra: «Nem nos meus piores pesadelos pensei que o ia perder».

Mesmo depois da partida, Sandra contou que continua a manter viva a presença de Santiago em casa. O quarto permanece tal como ele o deixou. Liga a televisão e o computador, como se ele ainda estivesse ali. «O meu filho era uma criança muito presente. Ele é amado. Até me reencontrar com ele para lhe dar um grande abraço», disse.

Cláudio Ramos, visivelmente emocionado, encerrou a conversa com algumas palavras de encorajamento: «Você vai superar isto, Sandra». «Eu peço todos os dias para superar», respondeu, destroçada.