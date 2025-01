2025 chega com uma nova tendência de unhas inesperada: fique a par da revolução que está a conquistar as celebridades

Em 2025, o mundo da beleza está a celebrar uma tendência inesperada e refrescante: as unhas sem verniz. Após anos de cores vibrantes e designs elaborados, a simplicidade e a naturalidade tomam conta do universo das unhas. Prova disso foi a forma como a maioria das celebridades femininas se apresentaram nos Globos de Ouro 2025.

Neste evento, um dos maiores da indústria do entretenimento, grandes referências femininas do cinema e da televisão deram uma lição de estilo com as suas unhas sem verniz. De celebridades consagradas como Fernanda Torres a ícones de Hollywood, como Demi Moore e Angelina Jolie, quase todas as figuras de destaque na red carpet pousaram com opções clean e minimalistas nas unhas.

Contrariando as apostas de anos anteriores, em que os vernizes e as nail arts eram frequentemente protagonistas dos looks, as celebridades revelaram que, muitas vezes, menos é mais. O segredo da beleza natural das unhas é, afinal, simples: um cuidado refinado e a valorização da aparência saudável das mãos. Este novo estilo transmite uma mensagem de elegância sem esforço, celebrando a textura e o brilho naturais das unhas, sem a necessidade de verniz.

No entanto, quem pensa que as unhas sem esmalte são apenas um gesto de desleixo, engana-se. A tendência de 2025 exige, na verdade, um cuidado delicado e constante. Para aderir a este look de forma impecável, é necessário garantir que tem as unhas bem lixadas e polidas, com um acabamento que reflete a vitalidade da pele. As cutículas hidratadas são fundamentais e o uso de óleos nutritivos para garantir um visual saudável e luminoso é indispensável. O brilho natural das unhas, tão evidente entre as celebridades, é o verdadeiro protagonista desta tendência.

Quem quiser um toque extra de sofisticação pode optar por um top coat incolor, que mantém o aspeto clean, mas com um brilho subtil e um cuidado adicional. Para quem, no entanto, não consegue abandonar totalmente o verniz, a alternativa é apostar em cores claras que imitam os tons naturais da pele, criando uma ilusão de unhas sem verniz, mas ainda com um toque de cor discreto.

No final, a mensagem é clara: as unhas sem verniz, ou melhor, as unhas bem cuidadas e naturais, são a verdadeira tendência em 2025, e as celebridades já mostraram que este estilo tem tudo para dominar o ano.

Veja, na galeria em cima, as fotografias das celebridades na red carpet dos Globos de Ouro 2025, bem como algumas inspirações para aderir à nova tendência.