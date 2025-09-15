A escova que seca e alisa o cabelo em casa está a conquistar cada vez mais fãs

  • Ontem às 17:17
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A Revlon Salon One-Step Secador e Volumizador tornou-se uma das escovas mais procuradas no mundo do styling, com centenas de compras e milhares de avaliações positivas. Capaz de secar, alisar e dar volume ao mesmo tempo, combina tecnologia iónica de turmalina para reduzir o frizz com revestimento cerâmico que distribui o calor de forma uniforme, protegendo os fios. Com três níveis de calor e design ergonómico, adapta-se a vários tipos de cabelo e simplifica a rotina diária, oferecendo resultados de salão em poucos minutos. As utilizadoras elogiam sobretudo a rapidez, a facilidade de uso e o brilho natural, o que explica a sua popularidade crescente.

Fotos

Cristina Ferreira muda de visual em noite de estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:10

Veja como era Jéssica Vieira em criança

Ontem às 14:14

Jéssica Vieira reage à vitória no Big Brother - Verão no Dois às 10

Ontem às 11:20

Cristina Ferreira e a paixão pela Ericeira

Ontem às 09:38

Aproveite a promoção flash e tenha uma das air fryers mais elogiadas

12 set, 16:44

Adeus, Festa é Festa

12 set, 11:39

Apresentação de Grelha da TVI

12 set, 10:15

«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

11 set, 19:03
MAIS

Mais Vistos

Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio

Ontem às 12:09

Manuel Luís Goucha emocionado ao ouvir canção dedicada às mães

Ontem às 08:54

Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»

Ontem às 11:48

Gonçalo Quinaz expõe ligação com concorrente do «Secret Story 9» e lança alerta: «Sei o que está aqui»

Ontem às 10:00

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Este bolo de chocolate leva apenas 4 ingredientes e não estraga a dieta

Ontem às 15:30

Aproveite pêras maduras com esta receita de bolo de pêra e chocolate

12 set, 15:00

Sinta o outono nesta tarte de marmelos perfeita para o lanche

12 set, 09:00

Prepare um jantar completo em apenas 35 minutos

11 set, 16:00

Fora do Estúdio

«Estás bem? Acabei de ver as notícias»: a última mensagem antes de receber a notícia da morte do irmão e da cunhada no Elevador da Glória

Ontem às 17:00

Novo programa, novo visual. Foi assim que Cristina Ferreira brilhou na estreia do «Secret Story»

Ontem às 15:18

Não entrou no Secret Story, mas é a pessoa mais falada. Afonso Leitão vê a 'ex' entrar no reality show

Ontem às 09:33

Sara Prata vive momento único com a mãe e Manuel Luís Goucha acaba emocionado

Ontem às 09:13