A idade de Luísa Castel-Branco vai deixá-lo sem palavras...

Como é habitual às quintas-feiras, na passada quinta-feira, dia 3 de abril, Luísa Castel-Branco marcou presença no programa «Dois às 10», para as «Conversas de Café». Durante a conversa descontraída com o apresentador Cláudio Ramos, a comentadora teve um momento que surpreendeu todos os presentes.

No decorrer da entrevista, Cláudio Ramos questionou Luísa sobre a sua idade, o que levou a uma revelação inesperada. A comentadora revelou que tem 70 anos, deixando o apresentador e os restantes presentes visivelmente chocados. A razão para tanta surpresa? A excelente aparência física de Luísa Castel-Branco, que, aos 70 anos, continua a exibir uma energia e vitalidade invejáveis.

Luísa Castel-Branco celebra o seu 71.º aniversário em breve, no próximo dia 12 de abril.