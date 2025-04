A luta desta criança vai fazê-lo repensar o que realmente importa: «A primeira reação foi chorar. Chorei, chorei, chorei»

No programa «Dois às 10» os pais de Diogo partilharam um testemunho profundamente tocante sobre a batalha do filho contra a Leucemia. Uma história marcada por dor, superação e amor incondicional.

Tudo começou com uma fratura na coluna, um episódio inesperado na vida de Diogo, um jovem ativo e apaixonado pelo desporto. Mas foi o diagnóstico de Leucemia que trouxe o verdadeiro abalo. «No momento em que disseram que o meu filho tinha leucemia, o meu mundo desabou», recordou a mãe, visivelmente emocionada.

Até então, Diogo era uma criança saudável, cheia de energia. «Era uma criança saudável, praticava desporto», sublinhou o pai. O choque foi avassalador. «A primeira reação foi chorar. Chorei, chorei, chorei», confessa.

Durante três anos, Diogo enfrentou tratamentos exigentes, sessões de quimioterapia e dores constantes. «Era difícil vê-lo com tantas dores e não poder fazer nada para o ajudar», lamenta o pai. Um dos momentos mais duros foi quando, no dia em que completou 12 anos, teve de fazer um teste à Covid-19 e o pai não pôde estar ao seu lado: «Tive de assistir do lado de fora».

No meio de tudo isto, um dos sonhos de Diogo teve de ficar em suspenso: «O sonho de jogar futebol ficou para trás». A doença não afetou apenas o corpo, mas também os projetos e paixões de um jovem que sonhava com os relvados.

A mãe, mulher de fé, manteve-se sempre firme: «Sempre acreditei. Vi que ele sofria nos tratamentos, e não é fácil, mas acreditei sempre». A revolta inicial deu lugar à esperança. E a família permaneceu unida em todos os momentos.

A história de Diogo é um verdadeiro exemplo de força, coragem e resiliência. Uma lição sobre como o amor e a fé podem sustentar a esperança, mesmo quando tudo parece desmoronar.