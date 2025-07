Acabou de vez: Lisa Schincariol recusa conversar com Nuno Brito

Lisa Schincariol conquistou o 3.º lugar no Big Brother 2025, com 9% dos votos, e esteve no Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista após o reality show. Com a frontalidade que a caracterizou dentro da casa, Lisa abriu o coração sobre a sua experiência... e não fugiu ao tema mais esperado da manhã: a relação com Nuno Brito.

Cristina Ferreira questionou diretamente: «Não vais ter qualquer tipo de conversa com ele?» E a resposta foi clara, sem margem para interpretações: «Não vou ter. Até porque quando vim cá para fora vi mais imagens que nunca passaram e não faço qualquer tipo de questão.»