No «Dois às 10», conhecemos a história de Pedro Lara, que perdeu a vida aos 27 anos num acidente de trabalho em Braga. A equipa do programa deslocou-se ao local da tragédia, onde a mãe e o padrasto de Pedro, Maria Adelaide e Feliciano Ribeiro, recordaram o fatídico dia em que testemunharam a morte do filho, soterrado numa vala de uma obra pública.