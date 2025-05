Adepto baleado durante celebrações do Sporting impedido de exercer profissão para sempre

Bernardo Topa estava a viver um dos dias mais felizes da sua vida. Aos 28 anos, celebrava euforicamente o título de bicampeão do seu clube – o Sporting. «Estava muito feliz», recordou. Mas o que era para ser um momento de pura alegria rapidamente se transformou num pesadelo. «Foi uma tragédia horrível. Fiquei muito revoltado com esta situação traumática», desabafou ao relembrar o episódio traumático que viveu.

Enquanto festejava nas ruas o título, no meio de cânticos e muita emoção, Bernardo sentiu algo atingir-lhe violentamente o olho. «Vi que tinha sangue a escorrer do olho e entrei em desespero», contou. A bala de borracha, disparada por um agente da PSP, mudou-lhe a vida para sempre: «Na ambulância só lhes perguntava se ia conseguir ver, mas diziam que não sabiam». Horas depois, veio a confirmação: Bernardo perdeu para sempre a visão do olho esquerdo.

«Foi horrível. Disse muita coisa horrível, entrei em desespero», relatou Bernardo. «Isto tem um impacto enorme na minha vida», acrescentou.

Bernardo é comissário de bordo e teme agora pelo futuro profissional. A perda do olho impede-o de continuar a trabalhar no que gosta.

Com um percurso de vida ativo, Bernardo já trabalhou como nadador-salvador e estudou jornalismo. Tem por realizar: casar, ter filhos, construir uma família. Hoje, esses desejos estão envoltos em incerteza.

Apesar de tudo, Bernardo mantém-se firme no amor pelo clube. «Apesar deste acontecimento traumático, vou continuar a apoiar o Sporting», garante.

O caso teve repercussão pública. A PSP emitiu um comunicado a lamentar o acontecimento, referindo ter aberto um inquérito interno. Bernardo, por seu lado, já formalizou queixa contra a PSP e o Estado, exigindo justiça por aquilo que viveu. «Foi uma tragédia horrível», repete, determinado a que a sua história não seja esquecida.

Bernardo Topa tenta agora reerguer-se, encontrar um novo rumo e continuar a vida com resiliência. Um dia que deveria ser inesquecível pelos melhores motivos tornou-se um marco de dor.