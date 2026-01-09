Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Estes hábitos ajudam mulheres a parecerem mais novas aos 60

Há 15 min

Ex-concorrente do «Secret Story» que conquistou Manuel Luís Goucha anuncia primeira gravidez aos 35 anos

Há 31 min

3 destinos europeus paradisíacos e baratos para ir de férias em 2026

Há 1h e 15min

O que disse Manuel Luís Goucha sobre a empregada de limpeza da TVI que levou os famosos a reagir em peso

Há 1h e 29min

Este peixe deixa a carne e os ovos para trás. Saiba porquê

Há 2h e 15min

O que sobra dos 100 mil euros que ganhou? Diogo Alexandre revela onde gastou o prémio do «Secret Story»

Há 2h e 41min

Levar cães soltos no carro dá multa? Veja o que a lei diz

Há 3h e 15min

Mais de mil pessoas aprovaram: este aquecedor carrega em 3 minutos e não gasta energia

Hoje às 12:51

Diogo Alexandre sobre Maycon Douglas: «Ele dizia que nunca mais queria falar comigo»

Hoje às 12:45

Há 27 anos, queda de 15 metros deixou Henrique tetraplégico: “Tenho muitas memórias do que eu era antes”

Hoje às 11:41

Cláudio Ramos recebe jovem com o pai à beira da morte: “Estás muito nervoso”

Hoje às 11:33

De 50 para 33 euros? A garrafa Stanley mais viral das redes sociais nunca esteve tão barata

Hoje às 11:27