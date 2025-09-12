Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

As torradeiras tradicionais já eram. Este modelo é tudo o que faltava na cozinha

Há 1h e 27min

Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»

Há 2h e 5min

Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa

Há 2h e 13min

Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»

Há 2h e 14min

«Namoram?»: Afonso Leitão responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Catarina Miranda

Há 2h e 15min

Afonso Leitão conta pormenores da primeira noite fora da casa com Catarina Miranda: «Ficámos lá até às seis da manhã»

Há 2h e 20min

Afonso Leitão desaba em lágrimas com imagens inesperadas

Há 2h e 29min

Vídeo inédito mostra Afonso Leitão como nunca foi visto

Há 2h e 30min

Afonso Leitão esclarece relacionamento com Daniela Santos fora da casa: «Foi uma coisa de duas, três vezes, esporádica»

Há 2h e 30min

Cristina Ferreira confronta Afonso Leitão: «O que é que tiveste com a Daniela [Santos]?»

Há 2h e 30min

Afonso Leitão sobre Jéssica Vieira: «Foi a minha maior vitória»

Há 2h e 42min

Cláudio Ramos para Afonso Leitão: «Se tu fosses o vencedor, era bem empregue»

Há 2h e 46min