Amor, caminhadas e treinos: o fim de semana perfeito de Cristina Ferreira começou nesta praia

Cristina Ferreira rumou ao sul do país para um fim de semana especial com o namorado, João Monteiro. A apresentadora da TVI partilhou nas redes sociais vários registos da escapadinha a dois no Algarve, revelando não só momentos de lazer, como também de partilha de rotinas saudáveis.

O casal esteve na Praia da Quinta do Lago, uma das mais exclusivas da região, onde desfrutou de caminhadas à beira-mar. “Faço caminhadas há muitos anos. A dois o percurso é mais bonito”, escreveu Cristina na legenda de uma fotografia onde se vêem as sombras dos dois lado a lado.