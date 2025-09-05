Ana Paula Lopes, natural de Proença-a-Nova, era casada e tinha uma filha. A morte de Ana Paula no acidente do Elevador da Glória atinge com particular dureza os pais, que já tinham perdido outro filho há dois anos.
Ana Paula Lopes morreu na tragédia do elevador da Glória. Deixa uma filha
- Ontem às 15:42
