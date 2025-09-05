Ana Paula Lopes morreu na tragédia do elevador da Glória. Deixa uma filha

Ana Paula Lopes, natural de Proença-a-Nova, era casada e tinha uma filha. A morte de Ana Paula no acidente do Elevador da Glória atinge com particular dureza os pais, que já tinham perdido outro filho há dois anos.
 

