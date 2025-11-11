Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Maria João Lopo de Carvalho começou a escrever aos oito anos. Hoje, é autora de 80 obras literárias

Há 6 min

Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado

Há 17 min

Voltou para Diogo... mas não Bordin. Carolina Braga dá nova oportunidade ao amor com o ex-namorado

Há 30 min

Terminou com o namorado e abraçou um novo amor num reality show. Agora, voltou para o ex-namorado

Há 35 min

«O que consta é que têm um casamento aberto há muitos anos»: relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório continua a dar que falar

Há 37 min

Gonçalo Quinaz anuncia fim do noivado de casal famoso

Há 55 min

Cristina Ferreira revela rumores sobre possível gravidez de figura conhecida: «Todas as fotografias são com uma mãozinha à frente da barriga»

Há 1h e 4min

Luísa Castel-Branco revela a identidade da mulher com quem Daniel Gregório traiu Liliana Filipa

Há 1h e 11min

Comentadora da TVI faz revelação sobre casal famoso: «Têm um casamento aberto há muitos anos»

Há 1h e 12min

Luísa Castel-Branco revela pormenores da traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Tenho novidades»

Há 1h e 12min

Cristina Ferreira comenta a traição de Daniel Gregório a Liliana Filipa: «Não sabemos se vai acontecer ou não»

Há 1h e 13min

Com 15 anos, Luana cuida do irmão com 100% de incapacidade: «Não era suposto uma menina de 15 anos saber aspirar uma criança»

Há 1h e 50min