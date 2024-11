Antes de se tornar conhecido no «Big Brother», Cláudio Ramos já se tinha estreado em televisão! Veja as imagens

Cláudio Ramos surpreendeu todos ao revelar que o seu percurso televisivo não começou no «Big Brother», mas sim na RTP, onde foi figurante.

«Na televisão, na RTP e em 1998, fui um carteiro que dizia pouco e às vezes nada. Queria ser apresentador, e entre castings alguém achou que fazia melhor figura como figurante e aceitei porque por algum lado teria de começar. Fazia 400 km de autocarro para gravar isto. Esperava horas. Ganhava 4 contos (vinte euros). Os meus amigos não entendiam porque fazia aquilo. Diziam que era absurdo, que gastava muito mais do que ganhava e que nunca ia passar do mesmo. Confesso que tive dias em que quase lhes dei razão. Tive outros em que enfrentei as coisas como se fosse um touro. Fui indo. Fui procurando espaço. Fui desbravando. Aprendendo. Fui-me convencendo que desistir não seria opção, porque na primeira quebra podia ficar sem sonho. E depois o que fazia eu sem sonhos? Fiz, sempre que me chamaram, o que havia para fazer, e às vezes o que havia para Eu fazer era ‘quase nada’… mas mesmo sendo ‘quase nada’ já nessa altura achava que o importante era fazer bem, fosse o que fosse. Continuo a achar o mesmo!», começou por escrever.

«Passaram 26 anos, era um miúdo com 25 anos, o caminho até aqui a maioria de vocês conhece. Sou hoje o rapaz que vos acorda todas as manhãs com o programa que vocês escolhem ver. Está por isso à vista de todos que, quando se acredita, quando se está convencido e se trabalha agarrando as oportunidades vale a pena… pode demorar, mas valerá a pena! A vida é surpreendente ❤️», rematou o apresentador, orgulhoso do seu trajeto.

Veja, em baixo, as imagens partilhadas pelo apresentador:

No passado dia 21 de novembro, data em que se celebrou o Dia Mundial da Televisão, Cláudio Ramos foi surpreendido pela equipa do programa das manhãs com uma compilação dos seus melhores momentos em televisão.

Emocionado, o apresentador reagiu: «Nunca permiti que me dissessem não és capaz!».

Em cima, na galeria, espreite algumas fotografias do apresentador no início do seu percurso televisivo na TVI.