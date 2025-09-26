Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»
Há 1h e 39min
Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»
Há 2h e 0min
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem a Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Há 2h e 6min
Mãe de uma das alegadas vítimas do «serial killer do Algarve» emociona-se: «A minha vida não é viver, eu sobrevivo»
Há 2h e 21min
A filha saiu de casa para beber café e nunca mais voltou. Foi vítima de um crime macabro no Algarve
Há 2h e 23min
Saiu para beber café e já não voltou. Tatiana foi encontrada com os olhos furados e o suspeito homicida foi absolvido
Há 2h e 25min
Mãe de Tatiana, alegadamente assassinada pelo «serial killer do Algarve», chora: «Há dias que eu não tenho força nem para me levantar»
Há 2h e 30min