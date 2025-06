Aos 40 anos, Mariana está grávida do 13.º filho

A influenciadora digital Mariana Arasaki, de 40 anos, natural de São Paulo, está novamente grávida. Conhecida por partilhar nas redes sociais o dia a dia com os seus 12 filhos, Mariana anunciou que está à espera do 13.º bebé — e a notícia rapidamente se tornou viral.

Com mais de um milhão de seguidores na conta de Instagram @coracaodemami, a influenciadora divulgou a novidade através de um vídeo, que ultrapassou os 5 milhões de visualizações. “Não imaginava que faria tanto sucesso! Fiquei muito feliz com a reação das pessoas. Quase todos os dias me perguntavam quando viria o próximo baby Arasaki”, partilhou em entrevista à revista Crescer.