Aproveite a promoção flash e tenha uma das air fryers mais elogiadas

Este artigo pode conter links afiliados*

A air fryer da Cosori combina rapidez, eficiência e praticidade, permitindo cozinhar para até seis pessoas com 55% menos energia e 50% mais depressa do que um forno convencional. A circulação de calor a 360° garante alimentos crocantes por fora e suculentos por dentro, com 85% menos gordura, enquanto o interior em aço inoxidável e a cesta antiaderente facilitam a limpeza. Com 13 programas automáticos e um livro com 100 receitas em papel, além de mais de 300 online, até os cozinheiros menos experientes conseguem preparar pratos dignos de um chef. Este modelo é uma das estrelas da Amazon, com mais de 96.000 avaliações, 4,7 estrelas de média e mais de 2.000 compras no último mês, e está atualmente com um desconto de 40%, baixando de 142€ para 86€.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.