Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Loiças a partir de 1 euro: a maior feira de cerâmica do país está a chegar. Saiba onde e quando

Há 16 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Surfista desaparecido em Aljezur: amigo revê últimas imagens e fica impressionado com detalhe: «Só vi isso depois»

Há 50 min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Cristina Ferreira 'lesiona-se' durante passatempo do "Dois às 10"

Há 2h e 17min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Emocionante. José Maria Pyrrait recorda últimas palavras do surfista que desapareceu no mar

Há 3h e 4min
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Família desesperada. Tiago precisa de 290 mil euros para tratamento nos Estados Unidos a tumor maligno raro

Há 3h e 29min

Tiago tem 21 anos e luta contra tumor maligno raro

Há 3h e 37min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Amigo do surfista desaparecido no mar em Aljezur revela: “Há umas imagens do Arran Strong que eu não quis expor”

Há 3h e 41min

Surfista desaparecido no mar em Aljezur: imagens revelam algo que só foi visto mais tarde

Há 3h e 41min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Amigo do surfista desaparecido no mar em Aljezur conta como reagiu a mãe do jovem: “Já estávamos à espera”

Há 3h e 45min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

José Maria Pyrrait sobre o surfista desaparecido no mar em Aljezur: “Dizia que ia morrer novo”

Há 3h e 49min
Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

José Maria Pyrrait estava com Arran Strong quando ele despareceu no mar: “Lembro-me do desespero que foi ver aquela prancha sozinha no meio do mar”

Há 3h e 50min

Exclusivo: o que aconteceu ao surfista desaparecido no mar em Aljezur? Estas foram as suas últimas palavras

Há 3h e 51min