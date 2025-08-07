Aspira, mapeia, contorna móveis e está a menos de 100€

  • Há 2h e 0min
Este artigo pode conter links afiliados*

Este aspirador robot tem conquistado cada vez mais adeptos — e não é difícil perceber porquê. Está agora a 99€, com 67% de desconto, e reúne funcionalidades que normalmente só se encontram em modelos bem mais caros: seis modos de limpeza, autonomia de até 180 minutos, recarga automática, altura ultra fina de 7,9 cm, e controlo inteligente por voz (via Alexa ou Google Assistant) e por aplicação. Limpa até 180 metros quadrados, contorna obstáculos com precisão e destaca-se pelo funcionamento silencioso e pela capacidade de se adaptar a diferentes divisões da casa. Com mais de 200 unidades vendidas só no último mês, uma média de 4.4 estrelas e dezenas de elogios à potência, ao design compacto e à relação qualidade-preço, é uma das melhores oportunidades do momento.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

