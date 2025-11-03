Aspirador de mão com escova motorizada acaba com pelos entranhados em estofos

O BISSELL PET Hair Eraser é um aspirador de mão sem fios com escova motorizada que remove pelos entranhados em sofás, escadas e estofos. Tem 18 minutos de autonomia, filtro HEPA e vem com acessórios para cantos e fendas. Está disponível na Amazon por 112€ e os utilizadores destacam a eficácia na limpeza de pelos de cães e gatos, especialmente em zonas difíceis como escadas alcatifadas e interior de automóveis.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

 

