Aspirador de mão com escova motorizada acaba com pelos entranhados em estofos

O BISSELL PET Hair Eraser é um aspirador de mão sem fios com escova motorizada que remove pelos entranhados em sofás, escadas e estofos. Tem 18 minutos de autonomia, filtro HEPA e vem com acessórios para cantos e fendas. Está disponível na Amazon por 112€ e os utilizadores destacam a eficácia na limpeza de pelos de cães e gatos, especialmente em zonas difíceis como escadas alcatifadas e interior de automóveis.

