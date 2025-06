Ator Adérito Lopes obrigado a levar «bastantes pontos» após agressão em Lisboa

O ator Adérito Lopes foi violentamente agredido na noite de terça-feira, em Lisboa, por elementos de um grupo de extrema-direita. A agressão ocorreu à porta do teatro A Barraca, momentos antes do início da última representação da peça Amor é um fogo que arde sem se ver, uma encenação dedicada a Camões, dirigida por Maria do Céu Guerra.

A peça, com entrada livre, acabou por ser suspensa após o incidente. Adérito Lopes, que interpretava o papel de Luís de Camões, sofreu ferimentos significativos na face e foi transportado para o Hospital de São José, onde recebeu tratamento e levou “bastantes pontos”, segundo confirmou a sua agência à CNN Portugal.