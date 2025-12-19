Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente
Hoje às 15:16
Na noite em que pôs termo à vida, Dinis, de 16 anos, mandou a última mensagem à irmã: «Eu percebi»
Hoje às 13:57
Suzana Garcia sobre Inês Balinha Carlos: «Ela estava chateada porque alguém lhe fez alguma coisa»
Hoje às 12:49
Cristina Ferreira: «Eu estive sozinha durante 13 anos e havia uma incapacidade de perceberem que podia ser feliz sem ter uma pessoa»
Hoje às 12:25
Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»
Hoje às 11:57
Dinis pôs termo a vida aos 16 anos depois de mandar e-mail de despedida: «Pediu desculpa»
Hoje às 11:53
Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã
Hoje às 11:50
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»
Hoje às 11:34