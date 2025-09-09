Bruna revelou-nos que vai fazer alteração no corpo. Uma promessa que deixa após sair do «Big Brother»

  • Há 1h e 26min
Após a sua saída do «Big Brother Verão», Bruna marcou presença no «Dois às 10» para falar sobre a sua experiência no reality show.

Durante a entrevista, Bruna explicou os motivos que a levaram a aceitar o convite para o programa, falou sobre os altos e baixos da estadia e destacou a ligação que criou com os colegas. «Só posso dizer uma coisa Cláudio, eu não passei por entre os intervalos da chuva, eu sou uma concorrente inexperiente e consegui estar nos finalistas com pessoas que já fizeram para aí três realities. Portanto, estou muito feliz, estou muito grata por todo o apoio que Portugal me deu», afirmou.

Para além de expressar a sua gratidão, Bruna revelou uma promessa: vai tatuar algo alusivo à experiência no programa. «Estou grata pela oportunidade que me deram, porque eu jamais vou esquecer e vou tatuar, vou tatuar, está prometido», garantiu. «Dei o meu melhor, estou muito contente com aquilo que me tornei, não sou traidora, sou amiga, tenho os meus valores e tentei transmitir esses meus valores. Não ofendi ninguém, não bati em ninguém, não levei ninguém ao limite e cheguei até onde cheguei», concluiu, mostrando-se orgulhosa do seu percurso.

