Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Filho de Sara Santos fala da dor que a família vive após a perda gestacional: «A minha irmã não está a descansar»
Há 24 min
Cláudio Ramos ajuda jovem com depressão grave que está sem dinheiro para cumprir um sonho
Há 3h e 1min
Cláudio Ramos faz “promessa” de ajuda a jovem de 20 anos: “Vou perceber o que se pode fazer”
Há 3h e 17min
O que sente quem inflige dor a si mesmo? Eis o testemunho de uma jovem de 20 anos: “Usava a dor física para aliviar a dor mental”
Há 3h e 27min
Aos 20 anos, Bruna já tentou pôr termo à própria vida duas vezes: “Não me arrependo do que fiz”
Há 3h e 33min