Bruno não consegue andar e precisa de ajuda para recuperar a alegria

Bruno Rodrigues sofreu um grave acidente de bicicleta, em setembro de 2023, que o deixou com 82% de incapacidade motora e cognitiva. A caminho de casa da namorada, perdeu o controlo da bicicleta e tudo mudou naquele instante. Desde então, encontra-se numa cadeira de rodas, com sérias limitações e sem grandes esperanças de voltar a andar.

O pai, José Rodrigues, tem sido o seu maior pilar nesta fase difícil, ajudando-o em várias tarefas do dia a dia e assumindo, muitas vezes, o papel de cuidador a tempo inteiro. Em conversa com o Dois às 10, pai e filho partilharam a dura realidade que enfrentam desde o acidente.

