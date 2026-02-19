Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Fora da 1.ª Companhia, Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta: «Vai ficar melindrada comigo, mas isto é a realidade»
Hoje às 15:23
«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio
Hoje às 15:01
Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser»
Hoje às 14:47
Afinal, ainda tem dúvidas. Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao falar de possível gravidez
Hoje às 13:57
Inconsolável. Noélia revela a Cristina Ferreira que pensou recorrer a ajuda psicológica durante a «1.ª Companhia»
Hoje às 12:32