Capacidade XXL, cozedura rápida e resultados saborosos. Tudo num só aparelho

Com 14 litros de capacidade e 11 programas automáticos, este mini forno com função de fritadeira de ar permite preparar refeições completas de forma rápida, prática e com menos gordura. Graças aos três níveis de grelha, é possível cozinhar vários pratos ao mesmo tempo, o que o torna ideal para famílias ou jantares com amigos. O painel tátil, a janela com luz interior e os sete acessórios incluídos ajudam a simplificar ainda mais o processo. Os utilizadores destacam a versatilidade, o bom desempenho e a facilidade de limpeza — tudo por menos de 100 euros.

