«Eu gostava de saltar e correr, mas estou numa cadeira de rodas»

Saltava, corria e brincava como qualquer criança, até que começaram as dores persistentes numa perna. Os médicos diziam tratar-se de dores de crescimento, mas o diagnóstico certo só chegou mais tarde: Carminho tem a doença de Legg-Calvé-Perthes — uma condição rara que afeta a circulação sanguínea no osso da cabeça do fémur, provocando a sua destruição.