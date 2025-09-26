Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Aprenda a fazer palmiers na air fryer com só dois ingredientes

Há 2h e 15min

10 receitas de conforto para fazer em casa no outono

Há 2h e 45min

Antes de entrar no «Secret Story», Pedro Jorge alterou o corpo para proteger o segredo com Marisa

Há 3h e 14min

Coma por apenas 10 euros na tasca preferida do chef Ljubomir Stanisic

Há 3h e 15min

Carolina Deslandes escolheu nome querido dos portugueses para madrinha da filha

Há 3h e 43min

Nunca aqueça líquidos no micro-ondas sem ter isto lá dentro

Há 3h e 45min

Custa apenas 1€ e pouco no Pingo Doce e perfuma a casa por meses

Hoje às 15:00

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

Hoje às 14:40

Exercícios rápidos para afinar a sua cintura sem sair de casa

Hoje às 14:30

Fora do Secret Story, Carina descobre novidade sobre Liliana: «É preciso coragem»

Hoje às 14:26

Tudo o que se sabe sobre o caso da criança de 9 anos que matou a mãe à facada

Hoje às 13:49

Telespectadora com problema de saúde fica em lágrimas ao receber prémio monetário

Hoje às 13:08