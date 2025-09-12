Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Não se viu na televisão, mas Catarina Miranda esteve nos bastidores durante entrevista de Afonso Leitão. Veja as imagens exclusivas
Há 33 min
«Procurei-te durante a vida inteira»: irmãos separados à nascença reencontram-se 80 anos depois
Há 1h e 18min
Fez arroz de tomate e ficou empapado? É assim que deve fazer para ficar no ponto certo
Há 1h e 48min
Afonso Leitão vai contra o que Daniela Santos disse e revela, finalmente, o que aconteceu fora do Big Brother
Há 1h e 52min
Este é o nome «amoroso» pelo qual Afonso Leitão trata Catarina Miranda fora da casa do «Big Brother»
Hoje às 12:17
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
Hoje às 12:09
Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»
Hoje às 12:08
«Namoram?»: Afonso Leitão responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Catarina Miranda
Hoje às 12:07