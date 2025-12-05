Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral

Há 1 min

Existem inúmeros parques e mercados de Natal no país. Mas este tem algo único

Há 1h e 1min

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

Há 2h e 1min

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

Há 2h e 11min

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

Há 2h e 29min

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Há 3h e 0min

Dermatologistas alertam que manter isto no duche pode causar infeções na pele

Há 3h e 1min

Morreu Clara Pinto Correia. Escritora foi encontrada morta em casa

Há 3h e 15min

Diga adeus às rugas debaixo dos olhos com algo que tem no frigorífico

Hoje às 13:00

Mãe de atriz da TVI revela novidade na família: «Muito amor»

Hoje às 12:58

Ao mesmo tempo que brilha nas novelas, galã da TVI abraça nova profissão: «Iniciei uma nova jornada»

Hoje às 12:07

Mãe de atriz da TVI partilha novidade sobre a família. Este Natal vai ser diferente

Hoje às 12:06