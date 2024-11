Cláudio Ramos arrasa com as sapatilhas que estão a dominar o mundo: saiba tudo sobre esta tendência

O estilo de Cláudio Ramos é uma inspiração para muitos que acompanham o apresentador.

Tendo em conta os visuais que apresenta no programa das manhãs, bem como nas partilhas que faz do seu dia-a-dia, é notório que cor não falta no seu armário, sobretudo no que toca ao calçado.

Cláudio Ramos utiliza diversas vezes sapatilhas coloridas, que se destacam nos visuais que usa.

A verdade é que as sapatilhas coloridas tornaram-se uma tendência da estação. Algumas marcas reinventaram os seus best-sellers e, agora, vendem-nos em tons nunca antes vistos.

Os tons vibrantes conquistaram o coração de muitos e o de Cláudio Ramos não foi exceção.

«E vocês, usavam?», escreveu Cláudio Ramos numa story onde mostra as sapatilhas que incluiu num dos visuais esta semana no programa «Dois às 10».

Veja, na galeria, alguns dos diferentes visuais do apresentador, bem como alguns looks com as sapatilhas tendência da estação.