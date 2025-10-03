Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Último dia de Prime Day! O creme anti-idade mais vendido da Amazon está a menos de 15 euros

Há 4 min

É insólito, mas é o que mantém Cláudio Ramos em forma aos 52 anos. "É isto que ele come", revelou Cristina Ferreira

Há 8 min

Este aparelho é o verdadeiro culpado pelo aumento da sua conta da luz

Há 18 min

Prime Day: o aquecedor inteligente com milhares de avaliações cai de 141 para 91 euros

Há 30 min

Existe um castelo da Disney em Portugal e está a 30 minutos de Lisboa

Há 48 min

Cristina Ferreira revela que concorrente do «Secret Story» está perto do segredo de Liliana

Há 52 min

Só hoje! O aspirador que elimina manchas e odores dos tecidos está a menos de 90 euros

Há 1h e 1min

A frase que este menino de cinco anos disse ao pai antes de morrer vai arrepiá-lo

Há 2h e 53min

Susana perdeu o filho há 11 anos. Até hoje, nunca mais abriu as persianas de casa: «O sol é alegria e não a tenho»

Há 3h e 6min

Emocionada, Cristina Ferreira deixa conselho a mãe de luto há 11 anos: «Não se castigue por ser feliz»

Há 3h e 11min

11 anos após perder o filho, Susana mantém as persianas de casa fechadas: «O sol é alegria, alegria que não temos»

Há 3h e 23min

Antes de morrer, Bernardo, de apenas cinco anos, disse ao pai: «Estou cansado, quero ir dormir»

Há 3h e 33min