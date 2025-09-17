Com 10 programas automáticos, esta air fryer de 11 litros faz muito mais do que fritar

Este artigo pode conter links afiliados*

A Air Fryer Princess, disponível na Amazon por 121 euros, já conquistou milhares de cozinhas com a sua capacidade de 11 litros, poupando até 60% de energia em comparação com o forno. Permite preparar desde uma pizza de 23 cm a um frango de 1,2 kg, inclui um cilindro rotativo para batatas crocantes com menos gordura e conta com 10 programas automáticos para assar, grelhar, torrar ou desidratar. Com uma avaliação média de 4,3 estrelas e mais de 22 mil opiniões, os compradores destacam a facilidade de uso, a limpeza prática e a versatilidade que a torna num dos modelos mais procurados.

