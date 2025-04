Com 14 anos, perdeu quase tudo. Menos uma coisa que muitos não têm. E isto vai fazê-lo pensar

«Davam-lhe dois anos de vida», recordaram os pais de Ricardo, um menino de 14 anos com necessidades especiais que sobreviveu contra todas as previsões médicas. A história emocionou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. «Já lá vão 14 anos», disse a apresentadora, visivelmente tocada pelo testemunho dos pais, Maria e António.

Desde o nascimento, o casal percebeu que algo não estava bem. Como Ricardo era o segundo filho, as diferenças tornaram-se evidentes logo nos primeiros meses. Ele não era igual à irmã, segundo Maria. O menino acabou por ficar internado durante um ano, enquanto os pais se deparavam com um diagnóstico que alteraria as suas vidas para sempre. «A vida muda», afirmou Cláudio, refletindo o impacto profundo que este percurso teve na família.

Completamente dependente, Ricardo não anda, vê apenas vultos e alimenta-se por sonda. «Teve de aprender a ser uma enfermeira», comentou Cristina, ao ouvir a mãe explicar a rotina exigente de cuidados com o filho. António e Maria dividem todas as tarefas: da higiene à alimentação, passando pela interpretação dos sinais de fome ou desconforto que Ricardo comunica com olhares ou expressões.

Apesar das limitações, há momentos de ternura e ligação profunda. Ricardo reconhece os pais pelas vozes e responde com sorrisos. «É uma luta dia a dia», desabafou a mãe, que não escondeu o cansaço. A família adaptou a sua vida a esta nova realidade com coragem e dedicação e dividem as tarefas para garantir o bem-estar do filho, mostrando uma dedicação inabalável

«Vai ser assim sempre», concluiu Cláudio Ramos, num momento comovente que resumiu a grandeza desta história de resiliência. O caso de Ricardo não é apenas um retrato da deficiência grave, mas um exemplo de amor, força e da importância de valorizar cada momento.