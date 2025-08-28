Como está Zé Miguel, 15 anos após entrar no «Secret Story» com o segredo: «Já tive mais de 250 relacionamentos»?

Quem se recorda de Zé Miguel, o carismático concorrente da primeira edição do «Secret Story», há já 15 anos? Ele passou dois meses dentro da casa, escondendo um segredo curioso: «Já tive mais de 250 relacionamentos». Sempre assumiu ser mulherengo e apaixonar-se com frequência, algo que ficou bem patente durante o programa.

Zé Miguel entrou no reality show com um objetivo bem concreto: pagar uma dívida. «Foi muito fácil entrar no programa», recorda. Apesar do ritmo intenso e das câmeras 24 horas por dia, Zé Miguel garante que se divertiu imenso, descrevendo a experiência como «uma experiência pessoal, única e intransmissível».

Dentro da casa, o concorrente destacou-se por não ser polémico e «dar-se bem com toda a gente», mantendo até hoje laços fortes com os colegas. Entre eles, a amizade com António, vencedor da primeira edição, permanece sólida, e os dois até «passam férias juntos».

Após a participação no programa, Zé Miguel continuou ativo na vida pública e profissional. Além de fazer várias presenças por noite, que garantiam um bom rendimento, candidatou-se e venceu as eleições para presidente da Junta de Freguesia de Irivo, cargo que ocupa há 12 anos. Paralelamente, dá aulas de Economia e Turismo, conciliando a política com a educação.

Na vida pessoal, Zé Miguel é pai de Alice Miguel, de 5 anos, e mantém uma vida social ativa.