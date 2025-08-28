Como está Zé Miguel, 15 anos após entrar no «Secret Story» com o segredo: «Já tive mais de 250 relacionamentos»?

  • Joana Lopes
  • Há 1h e 11min
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Quem se recorda de Zé Miguel, o carismático concorrente da primeira edição do «Secret Story», há já 15 anos? Ele passou dois meses dentro da casa, escondendo um segredo curioso: «Já tive mais de 250 relacionamentos». Sempre assumiu ser mulherengo e apaixonar-se com frequência, algo que ficou bem patente durante o programa.

Zé Miguel entrou no reality show com um objetivo bem concreto: pagar uma dívida. «Foi muito fácil entrar no programa», recorda. Apesar do ritmo intenso e das câmeras 24 horas por dia, Zé Miguel garante que se divertiu imenso, descrevendo a experiência como «uma experiência pessoal, única e intransmissível».

Dentro da casa, o concorrente destacou-se por não ser polémico e «dar-se bem com toda a gente», mantendo até hoje laços fortes com os colegas. Entre eles, a amizade com António, vencedor da primeira edição, permanece sólida, e os dois até «passam férias juntos».

Após a participação no programa, Zé Miguel continuou ativo na vida pública e profissional. Além de fazer várias presenças por noite, que garantiam um bom rendimento, candidatou-se e venceu as eleições para presidente da Junta de Freguesia de Irivo, cargo que ocupa há 12 anos. Paralelamente, dá aulas de Economia e Turismo, conciliando a política com a educação.

Na vida pessoal, Zé Miguel é pai de Alice Miguel, de 5 anos, e mantém uma vida social ativa.

Fotos

Foi obeso em jovem, entrou no «Secret Story» e hoje ajuda pessoas a transformarem o seu corpo

Há 49 min

«Somos almas gémeas»: este é o homem que conquistou o coração de Cuca Roseta

Ontem às 12:22

O melhor ambientador de casa está a metade do preço

25 ago, 10:50

Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

21 ago, 10:21

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

21 ago, 09:51

Lembra-se da 'Menina da Meteorologia'? Veja como está passados 34 anos

20 ago, 10:03

Bruno de Carvalho no Dois às 10. A polémica expulsão esclarecida

13 ago, 11:49

Jovem de 22 anos morre após mergulho no Tejo

13 ago, 11:26
MAIS

Mais Vistos

Bombeiro espanca mulher à frente do filho: agressor detido e vítima em risco de perder a visão

Ontem às 12:39

Incêndio destrói exploração familiar: Filho de António sofreu queimaduras graves ao tentar salvar o pai

Ontem às 12:17

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

26 ago, 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

26 ago, 11:39

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fora do Estúdio

Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Há 2h e 59min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Ontem às 09:45

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

26 ago, 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

26 ago, 10:38