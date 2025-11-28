Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Cada vez gosto mais dela»: Mais de um ano depois da morte da mãe, Manuel Luís Goucha volta a descobrir algo comovente

Há 5 min

Nutricionista partilha três hábitos que fazem perder 4 kg em duas semanas

Há 8 min

Todos cometem este erro e nem imaginam que aumenta o gasto do ar condicionado

Há 38 min

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Há 49 min

Acabe com o ferro de engomar. Com estas 4 dicas, nunca mais vai passar a roupa

Há 1h e 8min

«Abdicam da vida delas»: Carla comove-se ao falar das filhas que cuidam da irmã com Síndrome de Down

Há 1h e 19min

Vidros com água podem aquecer as casas no inverno

Há 1h e 38min

Imagens chocantes: homem persegue ex-companheira e tenta provocar despiste com filho do casal dentro do carro

Há 3h e 1min

Aos 85 anos, é comparada a Cristiano Ronaldo. Joaquina é, talvez, uma das mulheres mais extraordinárias que vai conhecer

Há 3h e 21min

Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down

Há 3h e 53min

Com 24 anos, ajuda da mãe a sustentar a casa. Jovem emociona com discurso- «Estas são as minhas pessoas, a minha força, são quem me impulsiona para ser melhor»

Hoje às 12:06

Aos 6 anos, Francisca tem Síndrome de Down, problemas cardíacos e mal fala

Hoje às 11:53