Cristina Ferreira: 48 anos, 48 looks que encantaram ao longo dos anos

  • Joana Lopes
  • Há 9 min
A propósito do 48º aniversário de Cristina Ferreira, decidimos fazer uma homenagem à apresentadora que conquistou o público com a sua irreverência, elegância e personalidade única. Para marcar este dia especial, reunimos 48 looks memoráveis que refletem o estilo inconfundível de Cristina Ferreira, numa galeria exclusiva que preparámos para si.

Ao percorrer esta seleção, vai poder inspirar-se em combinações ousadas, cores marcantes e tendências que a apresentadora tem sabido transformar em autênticas declarações de estilo. Cada look conta uma história, cada escolha de Cristina Ferreira revela um traço da sua autenticidade e da forma como se conecta com o público.

Neste dia de celebração, convidamo-lo a inspirar-se, a descobrir detalhes de moda e a celebrar a marca que Cristina Ferreira tem deixado na televisão portuguesa e na cultura popular. Afinal, não é apenas sobre o que se veste, mas sobre a personalidade que se impõe em cada look.

Explore a nossa galeria e comemore connosco os 48 anos de uma das figuras mais icónicas do entretenimento em Portugal. Porque hoje, mais do que nunca, o estilo de Cristina Ferreira merece ser celebrado.

